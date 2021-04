Francisco Pizarro: “Su experiencia y cultura táctica le harán bien a Alianza”

Francisco Pizarro, exarquero de Alianza Lima y Sporting Cristal, siempre será una voz autorizada para hablar de fútbol. Más aún, cuando se trata del cuadro victoriano, que tras un dramático 2020, este año parece destinado al éxito con Jefferson Farfán como máximo referente.

Alianza con el gol de Farfán cortó la mala racha de cinco meses sin ganar. ¿Qué te pareció el triunfo?

A pesar de todos los problemas, armaron un buen equipo para la Segunda, sobre la marcha reestructuraron todo, pero necesitan tiempo para una pretemporada. Es importante la presencia de Farfán en un equipo que ha tenido problemas. Su experiencia y lo que significa, le hará bien al juego y al club.

¿Su gol fue un desahogo para los hinchas tras el regreso a la Liga 1?

Un grito contenido por ser hincha de Alianza, una gran alegría para el equipo. Por su experiencia sabe manejar su juego, sus movimientos son inteligentes, posee cultura táctica.

Sin embargo, costará el no haber terminado la pretemporada...

El preparador físico del equipo debe tener en cuenta los trabajos de acondicionamiento, pues a la quinta fecha se sentirá el trajín, le costará a todos. Alianza está haciendo sus partidos de preparación oficiales. No tienen base física. Ahora seguro vendrán lesiones, ojalá no sean de consideración. El ritmo será más intenso y costará, pero espero que les vaya bien.

¿Estás de acuerdo con la rotación de arqueros? En el 2020, Alianza lo tuvo con Mario Salas...

Cuando un entrenador llega a un equipo armado, primero debe evaluar a cada jugador. Si mi arquero no sabe jugar con los pies, tengo que adecuarme a lo que tengo. Veía que el año pasado se complicaban mucho. Era un desorden total. No estoy de acuerdo con la rotación. No pueden cambiar el arquero, pues es la columna vertebral. Y no le fue bien a Alianza, que no encontró equilibrio para el colectivo.

¿Qué opinas de Rivadeneyra, Campos y Saravia?

Uno se da cuenta del arquero por la personalidad. Si no tengo capacidad para jugar con los pies, debo ser inteligente. El arquero debe pensar cinco o seis opciones dentro del juego. Se necesitan tener jugadores que se consoliden más en el arco.

¿Alianza Lima en su versión 2020 intentó jugar traicionando sus raíces futbolísticas?

No encontraban una idea de juego. No se puede imponer a un equipo que no está acostumbrado a jugar distinto. Es complicado cuando se llenan de conocimientos, no engañemos a la gente. El tema es de formación. Nosotros necesitamos mejorar nuestro nivel futbolístico. Siento que nos hemos estancado, veo el fútbol de Ecuador, Venezuela, y tienen idea de juego. Eso lo hizo (Richard) Páez. ¿Acaso nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Cuánta plata invierten los clubes?

Perfil

Francisco Pizarro es exfutbolista. Debutó en 1990 como arquero profesional en Sporting Cristal. Jugó también en León de Huánuco, Alianza Atlético, Juan Aurich y Municipal. Tuvo dos etapas en Alianza Lima: en 1994 y luego en 2006.

