Julio Guzmán, candidato presidencial por el Partido Morado, estuvo en la noche de este jueves en una entrevista con Beto Ortiz, a quien le pidió en vivo que le muestre todas las pruebas de las informaciones que difundieron en su programa.

“Lo primero que quiero decirte antes de entrar a los temas es que por favor, me muestres todas las pruebas que tienes de todas las cosas que has dicho sobre mí. Has dicho que tengo una casa en la playa, que mi primera esposa era mi prima hermana, que me casé por interés y otras cosas más”, inició diciendo en ‘Beto a Saber’, espacio que se transmite por Willax TV.

Ante esto, el conductor de televisión le preguntó si había ido hasta su set de televisión para hacer una rectificación durante media hora o una entrevista como habían acordado.

Julio Guzmán a Beto Ortiz: “Pensé que eras un mal periodista, pero eres peor” / Willax TV

Tras mostrarse una declaración del presidente de la República, Francisco Sagasti, Julio Guzmán indicó que el periodista no había mostrado ninguna prueba en su contra sobre las acusaciones.

“En primer lugar quiero decirles que queda claro que el señor Ortiz no tiene ninguna prueba de las cosas que ha dicho sobre mí. Simplemente para cerrar eso y poder conversar sobre la coyuntura”, dijo el postulante a la presidencia del Perú.

Beto Ortiz aclaró que todavia no han iniciado con esos temas, los cuales eran sobre “el tema morado beach, de tu consultora, del ampay con el personal trainer. Estamos a tres días de la elección”.

“Beto, yo pensé que eras un mal periodista, pero eres peor. Qué consultora, Dios mío, qué personal trainer. Que quede claro que el señor no sabe nada”, replicó Guzmán.