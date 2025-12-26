El futbolista norirlandés Callum McVeigh falleció a los 23 años en un trágico accidente ocurrido el miércoles 24 de diciembre, según informó el diario Belfast Telegraph.

En su corta carrera, McVeigh, defensor de profesión, jugó en clubes de las divisiones de ascenso de Irlanda del Norte como Linfield, Portadown, Ards y Knockbreda.

El futbolista recién había firmado por el Killyleagh YC, ubicado al este de Irlanda del Norte.

El diario Belfast Telegraph informó que el joven futbolista perdió la vida “trágico accidente en Nochebuena”, sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.

El fallecimiento de Callum McVeigh provocó profunda consternación entre los clubes en los que defendió durante su breve carrera.

Mediante sus redes sociales, el Linfield FC expresó estar “profundamente entristecido” por la muerte de su exjugador: “Extendemos sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de equipo de Callum, pasados y presentes, en este momento tan difícil”.

En un comunicado, el Killyleagh YC recordó que el último partido de Callum McVeigh fue el 13 de diciembre, en la contundente victoria por 13-1 ante el Clonduff.

“Fue un momento que recordaremos con gran orgullo y tristeza. Recordaremos por mucho tiempo la alegría y el disfrute de esa noche, ya que Callum se unió a nosotros más tarde esa noche para la fiesta de Navidad de los jugadores”, manifestó el club.