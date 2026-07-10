La selección de Egipto regresó este viernes a su país luego de completar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo. Miles de aficionados acudieron al aeropuerto internacional de El Alamein para dar la bienvenida al plantel, que alcanzó por primera vez los octavos de final del Mundial 2026.

Los futbolistas fueron recibidos con banderas, cánticos y muestras de reconocimiento por parte de los hinchas. Posteriormente, participaron en un recorrido en autobús por la ciudad, ubicada a unos 300 kilómetros de El Cairo.

Decenas de seguidores vistieron camisetas con el nombre del capitán Mohamed Salah y portaron pancartas de agradecimiento durante la llegada del plantel. Los aficionados resaltaron el rendimiento mostrado por la selección a lo largo del torneo, pese a la eliminación frente a Argentina.

🇪🇬 La selección egipcia es recibida por la gente, pero no en El Cairo, sino en la exclusiva ciudad de El Alameyn, conocida por ser destino turístico. Veremos si luego van a El Cairo o Alejandría.pic.twitter.com/7PCM2yEN01 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 10, 2026





Egipto firmó su mejor campaña mundialista

La participación de Egipto en el Mundial 2026 marcó un hecho histórico para su fútbol. El equipo consiguió por primera vez una victoria en una Copa del Mundo, superó la fase de grupos y avanzó hasta los octavos de final.

El recorrido terminó el pasado martes con la derrota por 3-2 frente a Argentina en Atlanta. La selección sudamericana remontó el marcador en los minutos finales del tiempo reglamentario y selló la eliminación del conjunto africano.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sissi, tiene previsto reunirse este sábado con los integrantes de la selección nacional. Días atrás, el mandatario agradeció públicamente al equipo por la campaña realizada y calificó su participación como un hito para el fútbol del país.

Por otro lado, la Federación Egipcia de Fútbol informó que presentó una solicitud ante la FIFA para que se investigue la actuación del equipo arbitral del partido frente a Argentina. El organismo sostiene que existieron errores arbitrales y un trato desigual que influyeron en el desenlace del encuentro.