Con garra, precisión y un desempeño impecable, el peruano Gerson Martínez se consagró campeón de la modalidad Pool bola 9 masculino en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, sumando el oro número 32 para la delegación nacional.

La final se disputó en la sede del Estadio Nacional, donde Martínez, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), derrotó al guatemalteco Luis Miguel Lemus por un marcador de 7-5.

“Este triunfo se lo dedico a toda mi familia y a todo el país que siempre me apoya. Es importante que nuestra delegación siga sumando preseas para terminar en los primeros lugares del medallero”, señaló el campeón tras la competencia.

Más medallas para el billar peruano

La presea de Martínez no fue la única obtenida por el billar nacional en esta edición del certamen. La disciplina ya registraba anteriormente:

Plata : Jessica Mendoza , en Individual Carambola a Tres Bandas Femenina .

: , en . Bronce : Guido Saco , en Individual Carambola a Tres Bandas Masculino .

: , en . Bronce: Jackeline Pérez, en Individual Bola 9 Femenina.

Con estos resultados, el billar peruano se consolida como una de las disciplinas destacadas de la delegación.

Competencias continúan hasta el 2 de diciembre

El calendario de billar en los Juegos Bolivarianos continuará este domingo 30 de noviembre y concluirá el martes 2 de diciembre, fecha que podría traer nuevas medallas para el Perú.