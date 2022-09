Sin duda somos un país de luchadores, donde los sueños se convierten en realidad a base de esfuerzo, disciplina y dedicación. Muestra de ello, es nuestra maratonista de alto rendimiento, Gladys Tejeda, nacida en el departamento de Junín, cuya lucha se ha visto reflejada en sus grandes logros deportivos. “Las excusas nos van a sobrar, vamos a decir: ‘no tengo las zapatillas’, ‘mi papá no trabaja’. Yo empecé con lo que tenía. No empecé con zapatillas de marca, empecé con botas de jebe y me sirvieron para fortalecerme”, eso y más contó en el siguiente podcast.

VIDEO RECOMENDADO

Nueva Ley de Teletrabajo: ¿quién deberá asumir los costos de luz e internet?

El Congreso de la República aprobó por insistencia la nueva Ley de Teletrabajo. Uno de los cambios más importantes es si la empresa asume o no el costo de los servicios como luz e internet. Conoce todos los detalles en este video.