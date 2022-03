Manchester United no encontraba la fórmula para abrir el marcador frente a Tottenham por la Premier League. Sin embargo, Cristiano Ronaldo apareció para iluminar el camino del triunfo al anotar un golazo que desató la algarabía de los hinchas de los ‘Red Devils’ en el Old Trafford.

A los 12 minutos, Varane le entregó el balón a Fred que estaba y este último le cedió al ‘Comandante’. El delantero portugués empezó su recorrido para entrar al área rival, no obstante, al ver que no los defensas no se acercaban, decidió sacar su disparo desde largada distancia.

El balón fue con tanta potencia que se clavó en el ángulo de la portería defendida por Hugo Lloris. El guardameta de los ‘Spurs’ voló para alcanzar el esférico, sin embargo, no pudo detenerlo. Enseguida, el ‘Bicho’ se dirigió a las tribunas del recinto y celebró con su clásico salto.

De mantenerse este resultado, Manchester United sumaría 50 puntos y retornaría a la cuarta posición (zona de clasificación a la UEFA Champions League). Por su parte, Tottenham caería a la séptima posición con 45 unidades.

Una verdadera obra de arte el gol de Cristiano Ronaldo ante Tottenham. Golazo de CR7 .

Manchester United vs. Tottenham: lo que viene

El duelo ante el Tottenham, como local, es el último de Manchester United antes de encarar la vuelta de los octavos de final de la Champions League. En la misma cancha que Cristiano Ronaldo ha marcado hoy, los ‘Diablos’ recibirán al cuadro que dirige el técnico argentino Diego Simeone.

Cabe recordar que el partido de ida que se disputó hace tres semanas en el Wanda Metropolitano quedó empatado a un gol luego de las anotaciones de Joao Félix y Anthony Elanga, la ‘perla’ sueca que juega en el club de Carrington.