El VAR desató polémica en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, durante el Cusco FC vs. Flamengo. Luego de un pase entre líneas, José Manzaneda desbordó y sacó un centro perfecto para el gol de Marlon Ruidías: era el 1-1 del cuadro imperial. Sin embargo, el VAR sancionó un milimétrico offside en el inició de la jugada y el árbitro Derlis López no tuvo más remedio que anular la anotación.

🚨🏆 | GOAL: MARLON RUIDIAS HAS EQUALIZED FOR CUSCO! YES, WHAT A MOMENT! WOW!



Cusco 1-1 Flamengo.



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La acción no fue la única discutida, dado que antes se anuló un penal a favor del conjunto dorado, por mano de Lucas Paquetá. Según el colegiado, el balón había abandonado el campo por la línea de fondo en el inicio de la jugada. Un minuto después, llegó el 1-0 del ‘Mengao’, con Bruno Henrique.