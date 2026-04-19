El tiempo de sequía se terminó. Después de seis meses, Gianluca Lapadula pudo marcar un gol con la camiseta del Spezia: fue en el 6-1 sobre el Sudtirol. Mattia Valoti, Giuseppe Di Serio, Pietro Beruatto, Leonardo Sernicola y Giuseppe Aurelio fueron los restantes artífices de las anotaciones, en la fecha 35 de la Serie B.

Recordemos que el “Bambino” no festejaba un tanto desde el 29 de octubre del 2025, en el 1-1 contra Padova. No obstante, no todo es positivo para el ítalo-peruano: su club llegó a 33 puntos y sigue en la zona de descenso directo a la tercera división. De momento, la salvación está a tres unidades (Empoli) con nueve en disputa.

Tras el encuentro, “Lapagol” expresó su emoción. “Los goles son mi vida, siempre lo serán. Si hubiera marcado tres, me hubiera gustado marcar un cuarto. No sé si soy un líder, pero sé que intento darlo todo en el área, es mi profesión. La actitud nunca faltó en mi carrera, es el ingrediente que siempre ha marcado la diferencia”, comentó.

“Las lesiones y las decisiones técnicas me han impedido encontrar la regularidad, pero siempre trabajé para este momento. Soñaba con esto, donde pudiera demostrar mi valía y, sobre todo, ayudar al equipo, que es lo único que importa. Seguimos creyendo en la salvación, no hay nada más que decir. Ahora, toca prepararnos para el próximo partido”, sentenció.

¿Cuál es el próximo partido del Spezia?

El Spezia volverá a jugar en la Serie B de Italia el próximo sábado 25 de abril, de visita al Catanzaro (5:30 a. m.). La escuadra de Lapadula, que es 19°, debe ganar: tiene 33 puntos y está a cuatro de la salvación (15°, Empoli). Además, solo una unidad la separa del repechaje por la permanencia (17°, Bari).