El liderazgo de Edison Flores aparece en los momentos claves. Universitario necesitaba de la victoria ante Juan Pablo II y, aprovechando su superioridad numérica desde los tres minutos, sacó una amplia ventaja en el primer tiempo. “Orejas” terminó siendo el protagonista, luciendo su buena conexión con Andy Polo.

La primera anotación del volante fue con un espectacular remate al ángulo, entrando al área, dejando sin reacción al portero Matías Vega (23′). La asistencia previa fue de Andy Polo.

Primer gol de Edison Flores vs. Juan Pablo II (Video: L1MAX)

Y el segundo de Flores fue con una llegada como ‘9’: quedó libre para un centro desde la derecha, nuevamente de Polo, y no perdonó (24′). Todo era felicidad en la tienda crema.

Doblete de Edison Flores, Universitario vs. Juan Pablo II (Video: L1MAX)

Después, fue el turno de Miguel Silveira (30′), quien llegó de sorpresa al área chica para liquidar una buena ocasión colectiva.

GOL de Miguel Silveira, Universitario 3-0 Juan Pablo II (Video: L1MAX)

Finalmente, Caín Fara sentenció con un certero cabezazo (90′). El zaguero sigue respondiendo con goles para el cuadro de Ate.