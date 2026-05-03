El volcán Sabancaya registró este domingo 3 de mayo una explosión con emisión de cenizas a las 11:52 horas, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Las cenizas y gases expulsados durante el evento volcánico vienen siendo dispersados por los vientos en dirección a los sectores suroeste, oeste y noroeste. Los distritos de posible afectación serían Lluta, Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados.

De acuerdo a la entidad, el pronóstico de dispersión de cenizas para las siguientes horas se mantiene hacia los sectores y distritos mencionados, además del sector norte del volcán.

Cabe mencionar que en lo que va del año, se han registrado 10 explosiones de emisión de cenizas; de los cuales 6 fueron en el mes de marzo.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, las autoridades emitieron recomendaciones a la población que se encuentra en las zonas de riesgo. Los vecinos deben usar mascarilla y lentes para protegerse de la caída de ceniza, así como resguardar las fuentes de agua para evitar su contaminación.

Así también, INDECI exhortó a los pobladores a no acercarse al volcán por ningún motivo, proteger a los animales en cobertizos y que no consuman pastos y vegetación expuesta a las cenizas.

Asimismo, se instó a las autoridades e instituciones competentes que realicen una evaluación permanente del impacto de las cenizas en el agua, suelo, aire y salud de la población.