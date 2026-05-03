La Policía Nacional logró la captura de un hombre acusado de asesinar a su pareja dentro de un hotel ubicado en la avenida Canadá, en el distrito de La Victoria. La intervención ocurrió este domingo horas después de que trabajadores del establecimiento reportaran el hallazgo del cuerpo de una joven al interior de una de las habitaciones.

Las autoridades confirmaron la identidad del sospechoso, quien responde al nombre de José Luis Ayllón Ilizarbe, de 26 años. De acuerdo con la Policía, fue capturado en flagrancia luego de abandonar el lugar tras el crimen.

La víctima fue identificada como Ruth Edelis Gutiérrez Márquez, de 22 años. Según las primeras diligencias, ambos mantenían contacto desde hace varios años y habían acordado reencontrarse días antes del hecho.

¿Cómo ocurrió el crimen?

De acuerdo con información policial, la joven habría sido estrangulada durante la madrugada dentro del hospedaje. Las autoridades sostienen que el ataque ocurrió mientras ambos permanecían en la habitación.

El jefe de la Región Policial Lima Centro, Jorge Luis Castillo Vargas, señaló durante una conferencia de prensa que el detenido confirmó haber consumido marihuana antes del crimen. Según la versión que brindó a la Policía, el investigado aseguró que actuó luego de sufrir presuntas alucinaciones mientras permanecía junto a la víctima en el hotel.

“Al parecer, por las versiones que da él, producto de los alucinógenos que habría consumido. Han consumido marihuana dentro del hotel y eso lo ha motivado. Al parecer, ha hecho que él vea cosas que no debía ver en ella, sus gestos, que se transformaba producto de esos alucinógenos y él ha reaccionado”, sostuvo el alto mando policial.





Así fue capturado

Horas después del crimen, los trabajadores encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, al interior de la habitación alquilada. Tras el hallazgo, alertaron rápidamente a la Policía.

Cuando los agentes llegaron al lugar constataron que el sospechoso ya había escapado. Sin embargo, al inspeccionar el área, los efectivos hallaron el documento nacional de identidad del investigad. Con esa información lograron ubicar su vivienda e intervenirlo.