La crisis en Universitario de Deportes no termina. De forma prematura, el club quedó sin chances de obtener el liderato del Torneo Apertura, luego de una derrota 0-1 a manos del Atlético Grau, en el Estadio Monumental. El peso extra de la caída se debe a que el autor del único gol de Raúl Ruidíaz, delantero identificado con la camiseta crema y que hubiera sido una buena alternativa en medio de los fallidos fichajes.

Después de su actuación, la “Pulga” fue elegido como uno de los hombres destacados del encuentro y fue consultado sobre el valor del triunfo. “Estoy muy contento porque necesitábamos ganar, más por la situación que estamos pasando (colistas en descenso). Estos tres puntos nos van a venir muy bien para lo que viene”, comentó ante L1 MAX.

Sobre su calidad en la definición: “Sí fue un buen gol, fueron pequeños segundos en los que tomé la decisión de cruzarla”. Recordemos que el menudo atacante alcanzó su tercera anotación en 14 apariciones en lo que va de la temporada 2026.

Finalmente, señaló la razón por la que no festejó. “No lo celebré por respeto, tanto amor y tanto cariño a esta institución”, indicó. Y respecto a si extraña a la “U”: “Sí, obviamente, se extraña a la hinchada, que es hermosa”, sentenció.

Ver gol de Ruidíaz

En un contragolpe letal, a los 51 segundos de iniciada la parte complementaria, Raúl Ruidíaz picó al espacio y disparó a la perfección.

Gol de Raúl Ruidíaz, Atlético Grau 1-0 Universitario (Video: L1MAX)