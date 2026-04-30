Las ideas no fluían en Universitario de Deportes y parecía lejana la posibilidad de igualar con Nacional de Uruguay, pese a tener un hombre más. Sin embargo, llegó la chance antes del descanso: un tiro de esquina fue bien utilizado y Caín Fara puso la paridad 1-1 en el Estadio Monumental (40′).

¡JUSTO VOS! Fara, quien se había salvado de la roja anteriormente, marcó el 1-1 de Universitario contra Nacional (juega con uno menos por la expulsión de Rodríguez) en la CONMEBOL #Libertadores.



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Universitario vs. Nacional: la previa

Los días tranquilos se acabaron para Universitario. Si bien todo era felicidad tras el tricampeonato, la actual campaña está lejos de transcurrir con comodidad y, en medio de la exigencia de la Copa Libertadores, se dio un nuevo golpe en la institución: Álvaro Barco no continuará en Ate.

El director deportivo, criticado por fallar en la elección de Javier Rabanal como DT y por la poca relevancia de los fichajes (como Sekou Gassama), llegó a un acuerdo con la dirigencia y rompió su vínculo. Ahora, su lugar será ocupado por Antonio García Pye, quien cumplía funciones de gerente deportivo.

Y cargando con esta situación adversa, el plantel que aún dirige Jorge Araujo, de forma interina, tendrá que enfrentar esta noche al Nacional de Uruguay, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores (9:00 p. m., vía ESPN). A diferencia de otras ocasiones, las entradas para el Estadio Monumental no se agotaron.