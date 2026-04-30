Las figuras aparecen cuando más se le necesitan. En su regreso a las canchas, Lisandro Alzugaray demostró su importancia en el esquema de Universitario y se encargó de poner el triunfo 3-2 sobre Nacional de Uruguay, por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Tras una jugada que parecía quedar en nada, el atacante definió de cabeza (83′).

¡QUÉ NOCHE DE COPA, POR FAVOR! Lisandro Alzugaray cabeceó y firmó el 3-2 de Universitario vs. Nacional en la CONMEBOL #Libertadores.



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Gol de José Carabalí

Después, José Carabalí, con su característico recorrido hasta el área rival, se escapó en un mano a mano y liquidó la historia a favor de la “U”.

LE PUSO PUNTO FINAL A UN PARTIDAZO: José Caribalí estampó el 4-2 de Universitario vs. Nacional en Lima por la CONMEBOL #Libertadores.



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Gol de Alex Valera

Previamente, en el arranque del segundo tiempo, Alex Valera había decretado la remontada parcial en el Estadio Monumental.

LOS CREMAS PEGARON DE ARRANQUE EN EL ST: gol de Valera para el 2-1 de Universitario frente a Nacional en Perú.



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Universitario vs. Nacional: la previa

Los días tranquilos se acabaron para Universitario. Si bien todo era felicidad tras el tricampeonato, la actual campaña está lejos de transcurrir con comodidad y, en medio de la exigencia de la Copa Libertadores, se dio un nuevo golpe en la institución: Álvaro Barco no continuará en Ate.

El director deportivo, criticado por fallar en la elección de Javier Rabanal como DT y por la poca relevancia de los fichajes (como Sekou Gassama), llegó a un acuerdo con la dirigencia y rompió su vínculo. Ahora, su lugar será ocupado por Antonio García Pye, quien cumplía funciones de gerente deportivo.

Y cargando con esta situación adversa, el plantel que aún dirige Jorge Araujo, de forma interina, tendrá que enfrentar esta noche al Nacional de Uruguay, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores (9:00 p. m., vía ESPN). A diferencia de otras ocasiones, las entradas para el Estadio Monumental no se agotaron.