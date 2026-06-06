El nuevo proceso de la selección peruana, bajo las órdenes del técnico brasileño Mano Menezes, registró su primera victoria: fue un agónico 2-1 contra Haití, que jugará la Copa del Mundo 2026. Si bien todavía hay muchas cosas por mejorar en la ‘Blanquirroja’, hay un detalle en el que sí sobresalió: la pelota parada. Así se gestó la remontada.

La racha goleadora de Renzo Garcés

El empate parcial de Perú llegó recién a los 81′, gracias a Renzo Garcés, quien se quedó con un rebote en el área chica, luego de un tiro de esquina. Durante este 2026, el zaguero central se ha vuelto un especialista en estas circunstancias: sumó cinco goles con Alianza Lima en el Torneo Apertura, siendo uno de los máximos artilleros.

Gol de Renzo Garcés puso el 1-1 del Perú vs Haití por amistoso internacional. (Video: Fox Sports)

La ilusionante presencia de Jairo Vélez

Después, el marcador fue revertido con un potente remate de Jairo Vélez hacia el primer poste, otra vez tras un córner. La acción parada fue ejecutada por Yoshimar Yotún, Oliver Sonne la tocó suavemente y el ecuatoriano nacionalizado infló las redes. El volante venía de un doblete contra Honduras, en marzo, y también ha sido fundamental en la coronación blanquiazul en el primer semestre (tres ‘dianas’ y cuatro asistencias).

Gol de Jairo Vélez puso el 2-1 del Perú vs Haití. (Video: Fox Sports)

¿Cuándo juega Perú vs. España?

El próximo partido amistoso de Perú será frente a España, este lunes 8 de junio, desde las 9:00 p. m., en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Será el último duelo de la ‘Roja’ antes de debutar ante Cabo Verde en el Mundial 2026.