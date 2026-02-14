El comunicador deportivo Gonzalo Núñez enfrenta un proceso de investigación preliminar por el presunto delito de discriminación, tras emitir comentarios racistas durante un programa radial en vivo. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad inició acciones legales que tienen como agraviados al futbolista Eryc Castillo y a la población afroperuana en su conjunto.

El fiscal provincial Luis Valdivia ordenó diligencias que incluyen la citación de los involucrados para rendir testimonios y una pericia psicológica obligatoria para el investigado. De comprobarse responsabilidad penal, Núñez podría enfrentar hasta cuatro años de prisión, pena agravada por el uso de medios de comunicación masiva.

Los hechos ocurrieron durante la transmisión del programa Exitosa Deportes, mientras se analizaba la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026. Tras el penal fallado por Eryc Castillo ante el club paraguayo 2 de Mayo, Núñez expresó: “Los negros se huevean un poco en los penales”.

Cuando sus compañeros de panel cuestionaron sus palabras, divulgó explicaciones racistas.

“El negro es menos fuerte de la cabeza que el blanco (...) hay un estudio al respecto”. Esta doble afirmación quedó registrada en vivo y generó inmediata indignación en redes sociales y medios deportivos.

#AlianzaLima ⚽️🇵🇪Las inaceptables declaraciones racistas de Gonzalo Núñez, no pasaron desaparecibidas en Alianza Lima. El club pide que se rectifique de sus ofensas al atacante ecuatoriano🇪🇨Eryc Castillo. Increíble lo expresado por el polémico cominicador. ¿Exitosa lo sancionará? pic.twitter.com/fx8FWLxgYW — Carlos Peralta Press⚽️🇵🇪 (@ElCali013) February 13, 2026

Ministerio de Cultura impulsa acción legal

La denuncia formal fue presentada por la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, que solicitó aplicar el artículo 323 del Código Penal contra actos de discriminación. Esta normativa establece penas de hasta cuatro años cuando los hechos se cometen a través de plataformas masivas de comunicación.

Para el Ministerio de Cultura, las declaraciones vulneran la identidad étnica, la dignidad humana y el principio constitucional de igualdad. La entidad considera que este tipo de expresiones perpetúan estereotipos raciales y normalizan el racismo en el espacio mediático peruano.

Antes de la formalización fiscal, Núñez intentó justificarse en su canal de streaming “Erick y Gonzalo”. Lejos de una disculpa sincera, argumentó: “No encontré a un autor conocido, a la fuente, entonces lo retiro y listo”, minimizando el impacto de sus palabras.

Ante la presión pública y el comunicado de rechazo de Alianza Lima, el medio radial donde laboraba decidió suspenderlo indefinidamente. Posteriormente, el comunicador reconoció haber “fregado feo” y ofreció disculpas a Castillo, ciudadano ecuatoriano que “recibió en país ajeno una ofensa”.

Antecedentes polémicos

Este no es el primer episodio controversial de Núñez. En 2023 generó críticas al cuestionar la existencia del Ministerio de la Mujer, minimizar los feminicidios y desconocer crímenes por razones de género.

Estos antecedentes refuerzan la percepción de un patrón de conducta discriminatorio que ahora lo coloca bajo escrutinio judicial. Para organizaciones de derechos humanos, la reiteración evidencia la necesidad de consecuencias legales efectivas.

La Fiscalía evaluará no solo la responsabilidad de Núñez, sino también la del medio radial en la difusión de contenidos discriminatorios. Este caso representa una prueba de la capacidad del sistema de justicia para sancionar el racismo estructural en los espacios mediáticos del país.

Las organizaciones afroperuanas y colectivos antirracistas permanecen vigilantes ante un proceso que podría marcar un punto de inflexión en la impunidad con que históricamente se han emitido comentarios racistas en la prensa deportiva peruana.