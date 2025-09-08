Sudor y alegría. Por Fecha 7 del torneo Clausura de la Liga Profesional del Fútbol Femenino que se jugó en el estadio Juan Maldonado de Cutervo, Cajamarca, Flamengo FBC venció y se cobró la revancha al equipo Defensores de Ilucán al que venció 2 a 1.

En la segunda mitad el partido mejora y llega el gol huancaíno a los 60 minutos por intermedio de la capitana Daniela Carrillo tras gran escapada y la asistencia de Sarita Jurado. Pero la alegría duró poco y a los 65 minutos ante el descuido de la defensa llega el gol de empate a cargo de Juana Silva. Entonces el partido se pone más emociónate e intenso ya que ambos equipos buscan el gol del triunfo y a los 67 minutos a través de la defensa que se había proyectado, María López anota en segundo tanto wanka.

En el tramo final a los 87 minutos sale expulsada Daniela Carrillo por doble tarjeta amarilla. Llegaba más el Flamengo y el juez principal da más de cinco minutos adicionales y concluye el partido con el triunfo de Las Guerreras Wankas 2 a 1, sumando 10 puntos y se mete a la pelea.

Al término del partido el DT Joel Cochachi dijo “Sí, la verdad que fue un partido muy duro, sabíamos que no iba a ser fácil no nos metimos atrás, y cuando tuvimos que sufrir, también supimos hacerlo, pero el equipo respondió con carácter, con orden y supimos aprovechar los momentos claves. Nos vamos contentos porque estos tres puntos nos dan confianza para lo que viene”.