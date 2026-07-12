Erling Haaland puso fin a la participación de Noruega en el Mundial 2026 con un mensaje de agradecimiento dirigido a los aficionados que acompañaron al equipo durante el torneo. Un día después de la derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final, el delantero compartió en sus redes sociales una fotografía junto al plantel para reconocer el respaldo recibido a lo largo de la competencia.

La publicación estuvo acompañada por la frase “It’s been quite a row, thank you for making it so special”, que en español significa “Ha sido un gran recorrido, gracias por hacerlo tan especial”.

El mensaje hizo referencia a un juego de palabras relacionado con una de las imágenes más representativas que dejó la selección noruega durante el campeonato.

La expresión “quite a row” utiliza el término row, que en inglés significa remar, en alusión al Viking Row. Esta celebración consistía en que jugadores e hinchas simulaban remar al mismo tiempo como si impulsaran un drakkar vikingo.

It’s been quite a row, thank you for making it so special 🚣🏼🇳🇴❤️ pic.twitter.com/SugqGCvWn5 — Erling Haaland (@Erling) July 12, 2026

Con el paso de los partidos, dicho gesto se convirtió en el principal símbolo de la selección noruega durante el Mundial. La celebración también fue replicada por aficionados de otros países y alcanzó gran difusión en redes sociales.

El combinado europeo regresó a una Copa del Mundo después de 28 años y alcanzó por primera vez los cuartos de final del torneo. Durante su campaña eliminó a Costa de Marfil, Brasil e Irak antes de quedar fuera frente a Inglaterra.

Haaland fue una de las principales figuras del equipo al convertir siete goles a lo largo de la competencia. Su rendimiento fue determinante para que Noruega alcanzara la mejor participación mundialista de su historia.

La publicación del delantero también reflejó el vínculo que se consolidó entre la selección y sus seguidores durante el torneo. El respaldo de la afición acompañó al equipo desde el inicio de la competencia y contribuyó a convertir al Viking Row en una de las postales más recordadas del Mundial 2026.