Noruega e Inglaterra se enfrentarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido que tendrá como principales figuras a Erling Haaland y Harry Kane. El encuentro se disputará en el Estadio Miami y definirá a uno de los cuatro clasificados a las semifinales del torneo.

La selección noruega llega a esta instancia luego de eliminar a Brasil en los octavos de final con una destacada actuación de Haaland. Inglaterra, por su parte, aseguró su clasificación tras imponerse por 3-2 a México y buscará continuar su camino hacia el título con Kane como referente en ataque.

Haaland llega como máximo goleador del torneo

El delantero noruego atraviesa uno de sus mejores momentos en la Copa del Mundo. Su doblete frente a Brasil le permitió alcanzar los siete goles y convertirse en uno de los máximos anotadores del campeonato.

Noruega intentará aprovechar el buen rendimiento de su principal atacante para seguir haciendo historia en el certamen. El conjunto europeo buscará avanzar por primera vez a una semifinal mundialista con Haaland como principal carta ofensiva.

Inglaterra apuesta por la experiencia de Harry Kane

La selección inglesa afrontará este compromiso con Harry Kane como líder de su ataque. El delantero buscará comandar a su equipo hacia una nueva clasificación luego de superar una exigente serie frente a México.

El combinado británico confía en la experiencia internacional de su capitán para enfrentar a una de las selecciones que mejor rendimiento ha mostrado en la presente edición del Mundial. Inglaterra intentará imponer su juego para mantenerse en la lucha por el título.

📡 ¿Dónde ver el partido?

La transmisión del compromiso estará disponible en distintas señales de televisión y plataformas de streaming, dependiendo del país. En Perú, los aficionados podrán seguir todas las incidencias desde las 4:00 p. m.

Las plataformas disponibles son:

Perú: DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

DirecTV Sports, DGO y Paramount+. Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

DirecTV Sports, DGO y Paramount+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

DirecTV Sports, DGO y Paramount+. Uruguay: AUF TV, DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

AUF TV, DirecTV Sports, DGO y Paramount+. Chile: DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

DirecTV Sports, DGO y Paramount+. Venezuela: Inter, DirecTV Sports y DGO.

Inter, DirecTV Sports y DGO. Bolivia: Entel TV y Tigo Sports.

Entel TV y Tigo Sports. Brasil: Disney+ Premium y CazéTV.

Disney+ Premium y CazéTV. México: Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX. Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, FOX One, Tubi, fuboTV, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

FOX Network, Telemundo, FOX One, Tubi, fuboTV, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. España: DAZN y Movistar+.

Horarios del partido según cada país

El duelo entre Noruega e Inglaterra se jugará en diferentes horarios de acuerdo con cada región. En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 4:00 de la tarde.

Estos son los horarios internacionales del encuentro:

Perú, Colombia y Ecuador: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 6:00 p. m.

6:00 p. m. México: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Estados Unidos (hora del Este): 5:00 p. m.

5:00 p. m. España: 10:00 p. m.

El equipo ganador obtendrá el pase a las semifinales del Mundial 2026 y continuará en la lucha por el título. Noruega buscará prolongar la racha goleadora de Haaland, mientras que Inglaterra intentará avanzar con Kane como su principal referente ofensivo.