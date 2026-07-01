Inglaterra sufrió más de la cuenta, pero encontró en Harry Kane a su gran salvador para remontar y derrotar 2-1 a la República Democrática de Congo, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, disputado en el estadio de Atlanta, Estados Unidos, se resolvió en los minutos finales gracias a la jerarquía de su capitán.

El conjunto africano sorprendió desde el inicio y abrió el marcador apenas a los siete minutos. Brian Cipenga aprovechó una habilitación de Chancel Mbemba para sacar un potente remate al primer palo que dejó sin reacción al arquero Jordan Pickford, silenciando a la afición inglesa y obligando al equipo europeo a adelantar sus líneas en busca del empate.

Los ingleses generaron varias ocasiones antes del descanso, pero se encontraron con una destacada actuación del guardameta Lionel M’Pasi. A los 30 minutos, Jude Bellingham desperdició una clara oportunidad al conectar de cabeza completamente solo, aunque el arquero reaccionó con una gran atajada. Poco antes del descanso, Kane también estuvo cerca de igualar tras quedar mano a mano, pero nuevamente M’Pasi evitó la caída de su arco.

La República Democrática de Congo también tuvo opciones para ampliar la ventaja y estuvo muy cerca de sentenciar el compromiso. Yoane Wissa estrelló un remate en el poste cuando parecía tener todo a favor, una acción que terminó siendo determinante, ya que Inglaterra encontró vida en el tramo decisivo del partido.

La reacción inglesa llegó en los últimos quince minutos. Harry Kane apareció a los 75 para conectar un certero cabezazo que devolvió la esperanza a su selección y, cuando el empate parecía conducir el partido al alargue, el delantero volvió a hacerse presente a los 86 minutos con un potente remate al ángulo que dejó sin opciones a M’Pasi y selló la remontada.

Con esta victoria, Inglaterra avanzó a los octavos de final del Mundial de Norteamérica y ahora tendrá un exigente desafío frente a México. El encuentro está programado para el domingo 5 de julio en el estadio Azteca, donde los ingleses buscarán mantener vivo el sueño de conquistar el título mundial.