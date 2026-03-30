El podcast de Jefferson Farfán, ‘Enfocados’, difundió la segunda parte de su entrevista con Hernán Barcos , donde el exdelantero blanquiazul se refirió a su salida de Alianza Lima y aseguró que “lo sacaron”.

“ De Alianza me sacaron y fue duro ”, afirmó Barcos, al señalar que no esperaba esa decisión, sobre todo porque el 2025 fue uno de sus mejores años en La Victoria, donde anotó goles clave, como el que le marcó a Boca Juniors en la Copa Libertadores.

“ Estuvimos mal (junto a su esposa). Entendemos, somos fieles, creemos que por algo las cosas pasan, tal vez lo mejor era que Hernán Barcos salga de Alianza Lima ”, agregó el ‘Pirata’.

No obstante, Barcos no cerró la puerta a un eventual regreso a Alianza Lima, aunque dejó en claro que dependerá de las condiciones y el puesto que le propongan. “Seguramente en un futuro que yo esté mejor preparado podemos ayudar al club”, expresó, en alusión a la posibilidad de asumir un cargo directivo.

Durante la entrevista, Barcos también fue consultado sobre un posible contacto de Sporting Cristal tras su salida de Alianza Lima; sin embargo, descartó que haya recibido alguna llamada de dicho club.

Barcos señaló que en el pasado fue dirigido por Paulo Autuori; no obstante, aclaró que ese vínculo no derivó en ningún contacto con el club celeste. Asimismo, precisó que su salida de Alianza Lima respondió a decisiones de la dirigencia y no a los hinchas.