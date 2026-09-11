A pocos minutos del inicio del encuentro entre Cienciano y Montevideo City Torque, los hinchas cusqueños hicieron sentir su presencia en las tribunas del estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Banderas, cánticos y aliento acompañan al equipo local antes del comienzo del esperado duelo internacional.

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo enfrenta al cuadro uruguayo desde las 7:30 p. m., por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La expectativa de los aficionados se trasladó al recinto cusqueño, donde esperan que Cienciano consiga un resultado favorable.

El cuadro imperial buscará aprovechar su condición de local y los 3.362 metros de altitud de Cusco para tomar ventaja en la serie. Mientras tanto, la hinchada mantiene el aliento desde las tribunas y convierte la previa en una verdadera fiesta deportiva.