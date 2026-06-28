Hong Myung-bo presentó este domingo 28 de junio su renuncia como seleccionador de Corea del Sur, luego de la eliminación del equipo en la primera fase del Mundial 2026. El entrenador de 57 años decidió dar un paso al costado tras no cumplir el objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final del certamen.

El conjunto surcoreano sumó apenas tres puntos en el Grupo A. Debutó con una victoria por 2-1 sobre República Checa, pero posteriormente cayó 1-0 frente a México y repitió el mismo marcador ante Sudáfrica. Los resultados no le alcanzaron para ubicarse entre los ocho mejores terceros de la fase de grupos y continuar en competencia.

La agencia de noticias Yonhap informó que Hong Myung-bo tomó la decisión de renunciar al considerar que la campaña realizada por la selección fue un fracaso. De esta manera, la Federación Surcoreana de Fútbol deberá iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar los próximos desafíos internacionales.

Esta fue la segunda experiencia de Hong Myung-bo al frente de Corea del Sur en una Copa del Mundo. Anteriormente dirigió al equipo en el Mundial de Brasil 2014, donde también quedó eliminado en la primera ronda, un antecedente que volvió a repetirse doce años después en la cita mundialista de 2026.