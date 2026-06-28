Japón tiene argumentos suficientes para sorprender a Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aseguró el exseleccionador del combinado nipón, Philippe Troussier. El estratega francés considera que una eventual clasificación del conjunto asiático sería la recompensa al notable crecimiento que ha experimentado el fútbol japonés durante las últimas décadas.

En una entrevista concedida a la AFP, Troussier sostuvo que, pese al favoritismo de la selección brasileña para conquistar el título, Japón cuenta con las herramientas necesarias para dar el golpe. “La historia del fútbol nos muestra que en un partido todo es posible”, afirmó el entrenador de 71 años.

Troussier dirigió a Japón durante la Copa del Mundo de 2002, organizada conjuntamente por Japón y Corea del Sur, torneo en el que llevó al equipo hasta los octavos de final. Desde entonces, destacó que el combinado asiático se ha convertido en un participante habitual en los mundiales y que su evolución futbolística es evidente.

El técnico francés resaltó que la actual selección japonesa combina confianza, talento y una sólida organización colectiva, además de contar con futbolistas experimentados. “En su mayoría juegan en grandes campeonatos europeos”, señaló al referirse a la base del plantel que afrontará el decisivo compromiso.

Aunque reconoció la calidad individual y la experiencia de Brasil, Troussier considera que la Canarinha no es invulnerable. “Es evidente que sobre el papel se puede decir que Brasil posee un equipo más experimentado, pero en la realidad, insisto, también hay puntos débiles que Japón podría explotar”, enfatizó.

El compromiso entre Brasil y Japón se disputará este lunes desde las 12:00 horas en el estadio de Houston, en Estados Unidos, y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. La selección sudamericana llega como favorita, pero los asiáticos buscarán confirmar que están preparados para competir frente a las grandes potencias.

Japón afrontará el encuentro respaldado por una sólida campaña en la fase de grupos, en la que goleó 4-0 a Túnez y empató 2-2 con Países Bajos y 1-1 frente a Suecia. Esos resultados alimentan la ilusión de un equipo que pretende escribir una de las mayores sorpresas del campeonato y seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.