Dejó su natal Chulucanas, Piura, y se mudó a los 17 años a Arequipa, ni bien acabó la secundaria. Allí, en la “Ciudad Blanca”, Hugo Ruiz ya había estado a los 14 años. El peruano había participado en ciclismo en unos Juegos Escolares en los que no le fue nada bien, afectado por la altura, y se quedó con la espina clavada. Él prometió que volvería. De hecho, Hugo vive en el Centro de Alto Rendimiento de esa ciudad desde hace diez años. Una década después, con mucho esfuerzo en el camino, el ciclista puede decir que es campeón panamericano.

¿Qué significa esa medalla de oro (en Ómnium de ciclismo de pista) en Santiago 2023?

Es el resultado más importante que he obtenido. Me pone muy feliz, muy satisfecho. Lo venía buscando hace mucho tiempo. Sin embargo, no se me daba por distintas circunstancias como caídas, enfermedad, y hasta mala suerte. He pasado de todo, pero estos Juegos Panamericanos fueron perfectos para mí.

Fueron en total cuatro pruebas para conseguir el triunfo...

Sí, el Ómnium consiste en cuatro pruebas que se hacen durante un día. Son dos en la mañana y dos en la tarde/noche. Son Scratch, la Tempo Race, la carrera de eliminación y la carrera por puntos. Cada una te da un puntaje diferente. Obviamente, uno se prepara para eso. Uno tiene que ser muy fuerte y muy inteligente.

¿Cuál fue tu sensación al saber que eras el ganador?

Sentí como una paz, una tranquilidad. Ya lo venía persiguiendo en muchas carreras anteriores.

Después de Santiago, ¿cuáles son los siguientes desafíos?

Clasificar a París 2024 es mi próximo objetivo. Para eso, tengo un calendario que empieza desde febrero hasta fines de abril, que es cuando se cierra el ranking para definir a los clasificados. En febrero, empieza la Copa del Mundo, que será en Australia. Luego, en marzo, en Hong Kong. Y en abril, es el Campeonato Panamericano en Estados Unidos. La última Copa del Mundo será en Canadá.

¿Cómo ves la chance de lograr un cupo?

Lo veo muy posible. Me veo en París. Para eso, tengo que tener una muy buena preparación. Ir, hacer las cosas bien y competir.

¿Qué opinión te merece el apoyo del Estado hacia los deportistas?

Muchas veces, el apoyo del Estado no alcanza, debería incrementarse. Tengo que tocar puertas para cubrir al 100% mis necesidades. Las subvenciones económicas deberían ser mayores, tanto como el presupuesto. De hecho, por el presupuesto, no se me pudo mandar este año a las Copas del Mundo. Solo fui al Campeonato Panamericano en San Juan y los Juegos Panamericanos en Santiago. Debería haber ido a más eventos.

El Gobierno anunció que premiará a los medallistas de Santiago, ¿alguna novedad sobre eso?

No se sabe cuándo van a dar el premio, ni lo de los departamentos. Espero que se llegue a concretar todo.

¿Qué te motiva a seguir esforzándote?

Cuando cumplo una meta, como que cierro un ciclo y ya me empiezo a trazar otra meta. Mi próxima meta es estar en los Juegos Olímpicos. Cada día me despierto y me recuerdo cuál es mi meta. Eso me impulsa.

¿Qué mensaje le darías a los jóvenes?

Que sueñen en grande, que todo es posible. Sean perseverantes, resilientes. En los momentos difíciles, no rendirse, aprender del error y ser más fuerte para seguir.