Ignacio Buse, primera raqueta nacional, sigue demostrando su gran momento en el Challenger de Lisboa. El peruano se impuso con autoridad por 2-0 (7-6 y 6-4) al brasileño Thiago Monteiro, ex número 61 del ranking ATP, y aseguró su pase a los cuartos de final, donde se medirá contra el argentino Marco Trungelliti.

El partido comenzó favorable para Buse, quien logró un quiebre temprano en el cuarto juego para ponerse 4-1 arriba. Sin embargo, Monteiro reaccionó y recuperó el servicio, llevando el set al tie-break. Allí, tras un inicio adverso, el peruano remontó con dos quiebres consecutivos y cerró la manga por 9-7.

En el segundo parcial, la paridad se mantuvo hasta que Buse aprovechó la única oportunidad de quiebre disponible, poniéndose 5-3 y cerrando el set con un sólido 6-4.

Con esta victoria, el peruano avanza con confianza a los cuartos de final, donde tendrá un duro reto frente a Marco Trungelliti, experimentado tenista argentino que buscará frenar la racha del nacional.