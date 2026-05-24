El tenista peruano Ignacio Buse tendrá poco tiempo para celebrar el mayor logro de su carrera profesional. Luego de conquistar el ATP 500 de Hamburgo, el deportista nacional viajará inmediatamente a Francia para preparar su debut en Roland Garros, donde enfrentará al ruso Andrey Rublev, actual número 13 del ranking ATP.

El encuentro está programado para este lunes 25 de mayo en horario aún por confirmar y marcará el estreno del peruano en uno de los torneos más importantes del circuito mundial.

Ignacio Buse hizo historia en Hamburgo

Buse, de 22 años, escribió una de las páginas más destacadas del tenis peruano reciente al quedarse con el título del ATP 500 de Hamburgo tras derrotar al estadounidense Tommy Paul por 7-6(6), 4-6 y 6-3 en la final disputada sobre arcilla.

Con este triunfo, el peruano consiguió el título más importante de su carrera y se convirtió en campeón proveniente desde la fase clasificatoria, una situación poco habitual en torneos de esta categoría.

El camino hacia el campeonato incluyó victorias frente al alemán Niels McDonald y al francés Hugo Gaston en la clasificación.

Posteriormente eliminó en el cuadro principal al italiano Flavio Cobolli, al checo Jakub Mensik, al francés Ugo Humbert, al estadounidense Aleksandar Kovacevic y finalmente a Tommy Paul.

Andrey Rublev será el primer rival en París

El siguiente desafío de Ignacio Buse será Roland Garros, uno de los cuatro torneos Grand Slam del calendario ATP.

En primera ronda enfrentará a Andrey Rublev, tenista ruso de 28 años y ex número cinco del mundo, considerado uno de los especialistas más peligrosos sobre superficies de arcilla.

Rublev llega a París tras una temporada sólida en torneos internacionales.

Entre sus principales resultados destacan las semifinales del ATP 250 de Hong Kong, las semifinales del ATP 500 de Doha y la final del ATP 500 de Barcelona frente a Arthur Fils.

Recientemente también alcanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, donde fue eliminado por Jannik Sinner.

Buse afrontará el mayor reto de su carrera

La potencia de Rublev desde el fondo de la cancha y su experiencia en escenarios de alta presión representan un desafío de máxima exigencia para el peruano.

Sin embargo, el gran nivel mostrado por Buse durante la gira europea de arcilla ha elevado las expectativas en torno a su participación en Roland Garros.

El tenista nacional llega a París luego de la semana más importante de su carrera profesional y buscará extender su histórico momento en el circuito ATP.