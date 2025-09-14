Una jornada histórica vivió el tenis peruano este fin de semana. Ignacio “Nacho” Buse, de tan solo 21 años, se convirtió en el héroe del equipo nacional al vencer a Nuno Borges (ATP 52) y darle a Perú el triunfo definitivo sobre Portugal en la Copa Davis, asegurando así el pase a los Qualifiers 2026.

El Court Central del Club Lawn Tennis de la Exposición vibró con la remontada del joven tenista, que tras caer en el primer set (3-6), reaccionó con fuerza para imponerse por 6-3 y 6-2. Envuelto en una bandera peruana, Buse agradeció entre lágrimas el apoyo del público y celebró junto a sus compañeros.

La victoria fue aún más significativa porque el peruano venía de perder en dobles junto a Juan Pablo Varillas, donde cayeron ante la dupla de Borges y Cabral por 7-5 y 6-3. Sin embargo, Buse supo reponerse y mostrar carácter en el duelo decisivo.

“No sé qué decir, esto es inexplicable. Me emociona mucho ver este ambiente. Esto es de todo el equipo, venimos trabajando muy duro”, declaró Buse tras el partido, destacando la unión del grupo y el aliento incondicional de la afición.

El joven tenista subrayó además que el triunfo simboliza el presente y futuro del tenis peruano: “Se vienen grandes cosas. Gonzalo (Bueno) y yo somos parte de esta nueva generación. Hay futuro e ilusión. Ahora toca celebrar: ¡Arriba Perú!”.

Con este resultado, la selección peruana de tenis confirma el surgimiento de una camada que busca consolidar al país en la élite del deporte blanco, con figuras como Buse y Bueno proyectándose como protagonistas del circuito internacional.