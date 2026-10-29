El mar y el viento de Paracas serán nuevamente el escenario de una historia que va mucho más allá del deporte. Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, se realizará el INKA KITE FEST III – PARACAS 2026, tercera edición de un encuentro que reunirá competencias náuticas, actividades comunitarias y, especialmente, a los jóvenes que forman parte del proyecto social AUCAS, “Guerreros del Mar”, impulsado por Inka Solwara.

Inka Solwara significa “Rey de los Mares”, nombre que expresa la relación de sus fundadores con el océano y con la figura del Inka Túpac Inca Yupanqui, a quien la tradición atribuye una extraordinaria expedición marítima hasta las islas de la Polinesia. Esta historia constituye una inspiración fundamental para Inka Solwara y para su propósito de mantener viva, desde el presente, una identidad ligada a la navegación, la exploración y el vínculo con el mar.

PROPÓSITO SOCIAL

En ese espíritu nacen los Aucas, nombre con el que Inka Solwara identifica a los niños y jóvenes que participan en este proyecto. Para ellos, el kitesurf, el windsurf y la vela representan mucho más que una actividad deportiva: son herramientas para desarrollar disciplina, confianza, identidad, compañerismo y nuevas oportunidades para su futuro. El programa está dirigido especialmente a niños y jóvenes de la región con menores posibilidades económicas, quienes pueden acceder gratuitamente a una formación que de otra manera difícilmente tendrían. Porque en Inka Solwara existe una convicción que resume el espíritu del proyecto: a más deportistas, mejores ciudadanos.

El objetivo va más allá de enseñarles a navegar. Inka Solwara busca acompañar el desarrollo deportivo de estos jóvenes para que puedan proyectarse hacia nuevos niveles de competencia, aspirando a representar al Perú en la selección nacional, los Juegos Panamericanos y otros torneos nacionales e internacionales. El INKA KITE FEST III será uno de los momentos principales para que puedan mostrar el talento y las habilidades desarrolladas durante el año junto a sus entrenadores.

El festival contempla competencias de Race, Big Air y Trick or Fly, además de clínicas, talleres, actividades comunitarias y espacios de encuentro que reunirán a deportistas, familias y visitantes en torno al mar de Paracas.

El proyecto AUCAS forma parte del compromiso de Inka Solwara con la comunidad y se sostiene en gran medida mediante recursos propios generados por sus actividades de turismo y experiencias náuticas en la península de Paracas. De esta manera, la actividad turística desarrollada por la empresa contribuye directamente a mantener una iniciativa que busca abrir nuevas oportunidades para niños y jóvenes de la región.

Más allá de una competencia, el INKA KITE FEST III busca hacer visible una historia que se construye durante todo el año: la de jóvenes que encuentran en el mar un espacio para aprender, asumir responsabilidades, fortalecer su identidad y descubrir nuevas posibilidades para su futuro.

El INKA KITE FEST III se realizará en la Bahía de Paracas del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026. La organización pone a disposición de los medios información, material audiovisual y la posibilidad de conocer de cerca el proyecto AUCAS y conversar con sus jóvenes integrantes, entrenadores y representantes.