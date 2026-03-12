La posible retirada de la Selección de fútbol de Irán del Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado incertidumbre sobre qué equipo ocuparía su lugar en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio fue realizado por el ministro de Deportes de Irán, quien señaló que la selección no participaría en el campeonato debido a la situación política del país.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, declaró el funcionario, según medios que citan a la agencia DPA.

¿Qué dice el reglamento de FIFA?

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, el organismo tiene la última palabra en estos casos.

El apartado 6.7 establece que si una asociación clasificada se retira o es excluida, el Consejo de la FIFA puede decidir sustituirla por otra selección a su entera discreción.

Esto abre diversas posibilidades para definir al eventual reemplazante.

Opciones para reemplazar a Irán

Mantener el cupo para Asia

Una alternativa sería que el cupo continúe en la Confederación Asiática de Fútbol.

En ese escenario, uno de los candidatos sería Selección de fútbol de Irak, que actualmente disputará el repechaje ante el ganador del cruce entre Selección de fútbol de Bolivia y Selección de fútbol de Surinam.

Otra opción sería Selección de fútbol de Emiratos Árabes Unidos, que perdió su puesto en la repesca frente a Irak.

Elegir un equipo por ranking

Algunos medios internacionales señalan que la FIFA también podría considerar el ranking mundial para definir al reemplazante.

En ese contexto, una de las selecciones mencionadas es la Selección de fútbol de Italia, en caso de que no logre clasificarse mediante el repechaje europeo.

Mantener el grupo con menos equipos

Otra posibilidad sería que el grupo de Irán quede con tres selecciones, aunque especialistas consideran esta opción poco probable.

Posibles sanciones para Irán

El reglamento de la FIFA también contempla sanciones para una federación que renuncia a participar en el Mundial.

Entre ellas se incluyen:

Multa de 250 000 francos suizos

Posibles sanciones disciplinarias adicionales

Incluso la expulsión de la federación miembro, dependiendo de la gravedad del caso.

Hasta el momento, la federación iraní no ha presentado una renuncia oficial ante la FIFA, aunque sus dirigentes ya estarían evaluando distintos escenarios.