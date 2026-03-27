Cambio de timón en el Sport Huancayo. El equipo huancaíno movió su pizarra y puso a Javier Arce como nuevo director técnico para encarar la Liga 2 en este 2026. El estratega entra a la cancha en reemplazo de Pedro Garay y tendrá su primer partido este domingo 29 de marzo en Iquitos frente a Comerciantes FC.

El “Rojo Matador” vuelve a jugar en la división de ascenso tras coronarse campeón de la Liga 3, y ahora necesita un técnico que arme un once competitivo para pelear arriba. Arce, que ya conoce la casa, vuelve con la misión clara: sumar puntos desde el arranque y no dejar escapar unidades fuera de casa.

“Quiero agradecer la confianza. Tenía muchas ganas de volver”, soltó el DT, como quien vuelve al vestuario listo para un nuevo partido. Su libreto apunta a mezclar experiencia con juventud. En su esquema, varios jugadores con pocos minutos en Liga 1 tendrán la chance de ganarse un puesto y mostrarse. “El fútbol es rendimiento”, remarcó, dejando claro que aquí juega el que mejor esté.

Buen equipo

El plantel también suma juventud extranjera con proyección: nombres como Mosquera y Hurtado, además de refuerzos del exterior, buscan hacerse un lugar en el once titular. Arce quiere un equipo dinámico, que presione alto y no se quede colgado en defensa.

Sobre el rival, no se confía. Comerciantes FC llega como un equipo ordenado, que fue protagonista en la temporada pasada. Por eso, el debut no será un amistoso: será un partido bravo, de esos que se juegan como final desde el primer minuto.

El pitazo inicial marcará más que un debut: será el arranque de un nuevo proceso. En Huancayo saben que el objetivo es claro: subir a primera. Y para eso, el equipo tendrá que jugar cada fecha como si fuera la última del campeonato.

La pregunta cae nuevamente: ¿Habrán dos Sport Huancayo en Liga 1 o será el relevo del actual?