El presidente de Argentina, Javier Milei, consideró este jueves “válido y lícito” que los jugadores de la selección desplegaran la pancarta “Las Malvinas son argentinas” tras la remontada de 2-1 ante Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026. Con este resultado, Argentina se va a la final contra España.

No obstante, Milei recordó que “un partido de fútbol es un partido de fútbol”, por lo que espera que la situación no sea interpretada como parte de la disputa diplomática entre Argentina y Reino Unido por el archipiélago del Atlántico Sur.

Como se recuerda, los jugadores argentinos desplegaron la pancarta sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium en Atlanta tras derrotar a los ingleses con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El gesto provocó una protesta del gobierno británico, que pidió a la FIFA investigar una posible infracción a las reglas que prohíben mensajes políticos en el campo de juego.

“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”, defendió Milei en entrevista a radio El Observador.

Además, Milei recordó que el mensaje de que se trata de un partido de fútbol ya lo habían señalado antes del compromiso tanto el entrenador Lionel Scaloni como los veteranos de la guerra librada en 1982 por la soberanía de las islas, en la que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

El mandatario fue más allá al insistir en la reivindicación territorial. “Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático”. El miércoles, tras el triunfo que tenía una importante carga simbólica para los argentinos por este antecedente, Milei ya había pedido no mezclar el fútbol con la disputa territorial y había rechazado “gestos de patriotismo baratos”.

Por otro lado, un portavoz del primer ministro británico , Keir Starmer, criticó el jueves la acción de los jugadores: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son”.

FINAL DEL MUNDIAL 2026

Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, ahora le tocará disputar el último partido ante España. El encuentro será este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva Jersey a las 2:00 p.m. (hora peruana).

Argentina llega a este punto tras vencer a Inglaterra en la semifinal, a Suiza en los cuartos de final, a Egipto en los octavos, y a Cabo Verde en la eliminatoria.