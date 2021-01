Jesús Moreto Lozano es un joven peruano de 21 años que viene preparándose arduamente para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio en la disciplina deportiva que practica desde los nueve años: la gimnasia artística.

Para ello participará en el Campeonato Sudamericano en Argentina y el Campeonato Panamericano en Estados Unidos que es la última opción para clasificar a los Juegos Olímpicos y que se desarrollará en mayo, informó el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La joven promesa empezó a desarrollar su destreza en la gimnasia cuando se colgaba de las ramas de los árboles de su natal Madre de Dios para recoger mangos. Explicó que su entrenador un día lo vio cerca de su casa recolectando frutas como “Tarzán”, motivo por el que lo invitó a ingresar a esta disciplina aún desconocida para él.

Jesús Moreto Lozano es un deportista de gimnasia artística, tiene 21 años, es natural de Madre de Dios

“Empecé a entrenar gimnasia el 2008 a los 9 años gracias a mi entrenador en ese entonces el Dr. César Gallegos Castillo quien es el fundador de la gimnasia artística en Madre de Dios. Un día que él llegaba del trabajo a mi casa, yo me encontraba trepado en un árbol de mango que tenía frente a mi casa pues yo andaba por las ramas y me colgaba como “Tarzán” si se podría decir y él vio que tenía mucha destreza y condiciones para entrenar, me dijo que me baje que me podía caer y me invitó a entrenar”, contó Moreto.

Jesús entrena actualmente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa y pertenece al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte y participó anteriormente en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde logró el octavo lugar en arzones y puesto 13 all Around.

Volteretas como ninjas

Jesús contó también que le fascinó la disciplina al ver a niños como él realizando volteretas como si fueran “ninjas”.

“La verdad que yo no sabía lo que era hacer gimnasia en sí, cuando Ilegué al Iugar de entrenamiento vi a varios niños que corrían, saltaban, realizaban volteretas como “ninjas” y me fascinó y yo me dije: quiero hacer gimnasia y así fue como empezó mi carrera deportiva como gimnasta. Ese año (2008) fui subcampeón nacional en la modalidad de All Around y en las finales por aparato obtuve 4 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce fue ahí donde yo me emocioné y dije quiero ganar más medallas y llegar a ser campeón nacional y tuvo que pasar dos años para lograr el campeonato nacional de gimnasia artística”, reveló.

2020: Un año difícil por la pandemia del COVID-19

Jesús explicó también que debido a la pandemia entrena en el techo de la casa de su entrenador para prepararse todos los días entre dos y tres horas, de lunes a sábado.

“El 2020 fue muy difícil, toda la situación de la pandemia, pero nunca dejé de entrenar, que me quedé a vivir en casa de mi entrenador y juntos entrenamos en el techo de la casa todos los días de lunes a sábado 2 a 3 horas diarias, eso nos ayudó a no perder la condición física. En octubre entrenamos en el gimnasio, empezamos con una hora de entrenamiento y mientras iban pasando las semanas fuimos aumentando más horas hasta llegar a 4 horas”, cuenta.

“Agradezco el apoyo del IPD en todo momento, el respaldo de la Federación de Gimnasia y gracias a los resultados que obtuve en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Panam Sports decide apoyarme económicamente para lo que es mi preparación para la clasificación olímpica. Es ahí donde consigo una base de entrenamiento en Brasil por 20 días del 1 al 20 de diciembre que me ayudó para seguir preparándome con miras a la clasificación”, agregó.

