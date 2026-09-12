En lo alto. La pasión, el esfuerzo y la disciplina han vuelto a dar sus frutos en la histórica Institución Educativa N° 81025 José Antonio Encinas, ubicada en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera, donde el sexteto de vóley sub 14 se alzó con el título de la etapa regional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2026. Tras la obtención de este logro, representará a La Libertad en la fase macrorregional, a disputarse desde el 21 de este mes en Chiclayo (Lambayeque).

LOS MEJORES

Luego de una campaña impecable, en la que se impuso a toda las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) de La Libertad, el seleccionado de vóley de la I. E. José Antonio Encinas fue el mejor en su categoría y lo demostró en la gran final, donde derrotó por 2 sets a 0 a la I. E. César Vallejo (Ugel 2), en el Coliseo Cerrado Gran Chimú de Trujillo.

“Esta nueva generación de jóvenes talentos saltó a la cancha siempre con el firme objetivo de mantener en alto el prestigio deportivo de nuestra casa de estudios. Gracias a Dios y al esfuerzo de los entrenamientos se pudo lograr el título regional”, indicó Carlos Aguilar Pereda, reconocido entrenador de vóley e instructor de la federación peruana en diversos cursos.

Asimismo, Aguilar Pereda resaltó que no hay tiempo para festejar y ahora se enfocan en ganar el macrorregional y así obtener el boleto a la nacional.

“Esperamos que este grupo que ha iniciado este camino nos llene de muchas satisfacciones y se pueda concretar un triunfo más para nuestra región y nuestra institución”, destacó.

LOS CAMPEONES

El plantel está integrado por Elton Colqui Salvador, Miguel García Tananta, Fabiam La Cruz Sojo, Cristopher Mendoza Medina, Yosneider Pérez Delgado, Osdaniel Medina Villegas, Keiver Rengifo Solórzano, Rodrigo Meza Tocas, Lucas Campos Orbegozo y Ricardo Rodríguez Cabrera. Además, de Zindy Ortecho Rodríguez (delegada).