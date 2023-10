Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), reapareció ante la prensa y habló sobre las primeras cuatro fechas en las que Perú solo pudo obtener un punto por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Oblitas fue consultado por el trabajo del DT Juan Reynoso y lo respaldó. De lado, calificó que las declaraciones de Ricardo Gareca sobre los futbolistas del torneo local se dieron en un “momento inoportuno”.

Sobre Juan Reynoso: “Juan es inteligente, entiende cuando se equivoca. Cualquier persona que haya venido, tenía la valla inmensa. Cualquiera que venía, debía estar consciente de eso. Cuando hablamos luego de un partido tan caliente, nos equivocamos. Lo que debe pasar es equivocarnos menos, tener más cuidado al hablar con la prensa. A veces como DT tienes un sentimiento y lo lanzas . Es mejor respirar 10 veces antes. Reynoso es inteligente y creo que es el momento en que, si tenemos que cambiar, vamos a cambiar” .

Juan Carlos Oblitas ofreció una conferencia de prensa este 25 de octubre. Sobre Gareca: “Conozco bien a Ricardo Gareca, no tengo diálogo actualmente con él. Lo que dijo lo viene repitiendo hace mucho tiempo. Lo que dijo en este momento, creo fue inoportuno por el momento . No creo que sea algo que interfiera con el trabajo de Juan. Ahora con el que quiero conversar es con Juan Reynoso, porque es el técnico de la selección”.

¿Por qué no jugó Oliver Sonne?

Oblitas se refirió al frustrado debut de Oliver Sonne, quien llegó desde Dinamarca, pero no tuvo un solo minuto para demostrar sus cualidades.

“Es una razón eminentemente técnica, no es porque venga por DNI peruano, nacionalizado, sea rubio o moreno. En ningún momento escuché a Juan que Sonne iba a estar en lista y jugar. Quería conocer a la selección y que él conozca el medio, no es fácil para él. No saben lo que hemos pasado para tener el DNI suyo a tiempo. En ningún momento se dijo que lo iba a poner. Si va a ser llamado ahora, no lo sé, solo le compete a Juan Reynoso”, dijo.

Sobre Perú en las Eliminatorias 2026

Finalmente, Oblitas se refirió al rendimiento de Perú y aseguró que “no podemos estar contentos con lo que hemos visto de la selección en estos cuatro partidos”.

“El de Brasil fue uno más que correcto teniendo en cuenta al rival, a pesar que perdimos. En los otros juegos no llegamos al rendimiento óptimo que quiere el técnico. Cuando sucede esto, claro que debe haber correctivos, que solo los puede hacer el seleccionador”, sentenció.

