El cuestionable juego de la selección peruana frente a Chile por la tercera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 ha sido duramente criticado luego de que la ‘Bicolor’ sea derrotada por 2-0 en Santiago. El director técnico de Perú, Juan Reynoso, se dirigió a los medios de prensa y asumió la responsabilidad de la derrota.

En un inicio, el ‘Cabezón’ señaló que los errores que se cometieron en el partido de hoy servirán como referencia para futuros encuentros y que Perú debe aprender a jugar en diversas circunstancias. “Que el golpe de hoy nos sirva para lo que viene. No se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien. Y para hacerlo, debemos ser un equipo camaleónico que nos adaptemos a varias circunstancias y, hoy, es parte, no me gustó”, sostuvo el técnico nacional.

Juan Reynoso no dudó en asumir la responsabilidad por la derrota en el ‘Clásico del Pacífico’, y expresó que deben concentrarse en el próximo enfrentamiento contra Argentina, liderada por Lionel Messi, en Lima. “Acá el responsable soy yo y no tengo ningún problema en aceptarlo y poner el pecho. Seguro hoy será una noche compleja, pero hay que pensar en Argentina cuando amanezca mañana”, comentó.

¿Cuándo será el próximo partido de Perú por las Eliminatorias 2026?

El próximo desafío para la selección peruana será contra Argentina en la fecha 4 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido está programado para el martes 17 de octubre, a las 9:00 p. m. (hora peruana), y representa una oportunidad para recuperar el terreno perdido en el camino hacia el campeonato mundial.