A pesar de tener un gran cartel en el fútbol mexicano, Juan Reynoso está lejos de vivir una buena etapa al mando del Necaxa, su nuevo equipo. De hecho, aún no ganó desde su debut a mediados de septiembre: acumula cinco derrotas y dos empates. Y ayer, antes de consumarse la caída ante Santos Laguna, protagonizó un duro momento con Juan Valencia, su delantero.

Sobre los 59′, el “Cabezón” decidió cambiar al atacante colombiano para meter a Kevin Rosero. Al concretarse la modificación, el técnico nacional le dio la mano y saludó a Valencia, pero poco después ocurrió lo inesperado: le habló con dureza por su actuación en el Estadio Corona de Torreón.

🚨 ¿Y ESTO? 😳💔 ¡Tremendo regaño de Reynoso a Valencia y el jugador colombiano rompe en llanto! 😱 #TuLigaLateAquí https://t.co/4EmUWbj12E — ViX Deportes (@ViXDeportes) November 2, 2026

Las palabras de Reynoso impactaron en el joven de 22 años, quien no pudo contener el llanto: intentó taparse el rostro, aunque fue inevitable que las cámaras lo enfoquen. El motivo se debe a que Juan Valencia falló un mano a mano a los 19′: su disparo chocó en el palo y en el rebote, sin arquero, se resbaló antes de definir.

No mamen esta falla del Necaxa es sin duda la peor que ha habido en el torneo 💀 https://t.co/NdgIByeGPn — Alee (@ImAleeJeje) November 1, 2026

Ya en conferencia de prensa, Juan Reynoso contó la versión de los hechos: “Juanito es un muchacho espectacular. Ahorita nos pidió disculpas, cuando realmente exigió, peleó, aportó en defensa y ataque. No se le abrió el arco, pero hizo un buen partido. Le dije eso y que no tenía por qué lamentarse. No entró, sí, hay veces como hoy en que el balón choca en el rival y se termina metiendo. Quería, levantándole la voz, que reaccione y no se sienta culpable. Al final, esto es fútbol. Nosotros hicimos el cambio pensando en que la alternativa que entraba nos iba a refrescar. A excepción de la definición, porque esto se trata de goles, hizo una buena presentación”.