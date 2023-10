Luego de los pésimos partidos contra Chile y Argentina, se especuló varias versiones sobre un supuesto roce entre Paolo Guerrero y Juan Reynoso en los camerinos. Sin embargo, en conferencia de prensa, el DT de Perú contó cómo fueron los hechos.

Reynoso fue consultado si existía algún problema con el histórico goleador de Perú. Reynoso accedió a la pregunta y respondió.

“Yo te digo, no hay tensión, ahí acabó. Yo con que te diga que no hay tensión (sobre Paolo Guerrero), ya te respondí... Paolo no volvió porque lo ví muy desminuído físicamente”, dijo.

“Al que más le dolió, y se los dije, fue a mí. A un tipo con esa jerarquía nunca le hace mal a Perú, pero si lo ves disminuído con el riesgo de alguna lesión, no nos hacía bien para el segundo tiempo”, agregó el estratega nacional.

Finalmente, Reynoso también felicitó a Guerrero por ganar la final de la Copa Sudamericana con LDU de Quito.

