Cusco FC clasificó a la Copa Libertadores 2026 y la noticia ha llenado de júbilo las calles de la Ciudad Imperial. El equipo local ha logrado un hito significativo en la historia del club y un motivo de celebración para todos los cusqueños y visitantes.

El equipo mostró un desempeño excepcional a lo largo de la temporada, superando a rivales de gran calibre y demostrando una resiliencia y determinación admirables. Esta clasificación es el resultado del arduo trabajo de los jugadores, el cuerpo técnico, y el apoyo incondicional de sus seguidores.

La noticia de la clasificación ha desatado una ola de celebraciones a lo largo de Cusco. Los aficionados se congregaron en plazas y calles principales para festejar este logro histórico, con banderas, cánticos y fuegos artificiales iluminando la noche cusqueña.

Los seguidores del Cusco FC expresaron su orgullo y felicidad por el logro del equipo. Aquí algunas de las reacciones más destacadas: “Es un sueño hecho realidad. Siempre creímos en nuestro equipo y hoy nos han dado una gran alegría”, “Esto es solo el comienzo. Vamos a hacer historia en la Copa Libertadores”, “Estamos orgullosos de ser cusqueños y de apoyar a un equipo que nos representa con tanta pasión”, fueron algunos de los comentarios.

Ahora que Cusco FC se ha asegurado un lugar en la Copa Libertadores, el equipo se prepara para enfrentar nuevos desafíos en el torneo más prestigioso a nivel de clubes de América del Sur. La expectativa es alta, y la escuadra cusqueña está decidida a dejar una marca significativa.