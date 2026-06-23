La delegación peruana de judo tuvo una destacada participación en el Open Panamericano Argentina 2026, al conquistar una medalla de oro y tres preseas de bronce en el primer torneo puntuable con miras a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Los resultados también forman parte del proceso de preparación y clasificación hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Driulys Rivas ganó la medalla de oro

La judoca peruana Driulys Rivas se proclamó campeona en la categoría de -52 kilogramos tras derrotar en la final a la panameña Lilian Cordones.

La deportista nacional obtuvo así la primera medalla de oro para Perú en el certamen desarrollado en Argentina y sumó puntos importantes en el ranking internacional.

Tres medallas de bronce para Perú

Camila Figueroa consiguió la medalla de bronce en la categoría -78 kilogramos, luego de vencer a las argentinas Sofía Melian y Nicol Piscina durante su recorrido en el torneo.

Por su parte, Yuta Galarreta subió al podio tras obtener el tercer lugar en la categoría -90 kilogramos.

A ellos se sumó Daryl Yamamoto, quien también se adjudicó una medalla de bronce para la delegación nacional.

Federación destaca el trabajo con miras a Lima 2027 y Los Ángeles 2028

La presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, María Martínez Murciego, destacó la importancia de estos resultados en el inicio del ciclo olímpico.

“Son súper importantes estos primeros puntos que posicionan a nuestros deportistas hacia la clasificación a Los Ángeles y, por supuesto, en el camino hacia las medallas que deben conseguir en los Juegos Panamericanos Lima 2027”, señaló.

La dirigente resaltó además que el trabajo planificado desarrollado por la Federación ha permitido consolidar el crecimiento del judo peruano y fortalecer las aspiraciones de obtener resultados importantes en las próximas competencias internacionales.

El Open Panamericano Argentina 2026 representó uno de los primeros escenarios de evaluación para los judocas nacionales en su camino hacia el ciclo olímpico que culminará con los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.