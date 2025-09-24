Más de 130 atletas escolares de la región Junín, lograron clasificar a la Etapa Nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025, luego de concluir en la Etapa Macroregional que se realizó en la región Huánuco.

Entre los clasificados se encuentra, Daira Flores, quien en un primer momento fue descalificada por la Comisión Organizadora, acusándola de haber cometido un infracción, sin embargo luego de la apelación de la DRE – Junín, se le devolvió el primer lugar y su clasificación a la nacional.

“En los último tramos de la competencia la otra niña me empezó a codear y le dijo al juez que yo la empujé pero cosa que no es verdad. Ahora me siento feliz porque se hizo justicia y quiero ser campeona nacional”, mencionó Daira Flores.

La mañana de ayer se hizo la entrega de las medallas del primer lugar en 600 metros planos a Daira Flores, y Ashley Sinche en tercer lugar.

Otras disciplinas que destacaron en el JEDPA, es natación, tenis de mesa, fútbol, balón mano, atletismo y otros.