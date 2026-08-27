Atlético Chanchamayo volvió a cantar victoria y, de paso, sacó el boleto a la etapa Nacional de la Copa Perú. “Playita” venció 1-0 a Defensor Concepción en un partido parejo e intenso.

El cuadro selvático tuvo dos claras ocasiones en los pies de Bernie Chávez, quien quedó mano a mano con el arquero Michael Munguía, pero el golero del “Sentimiento Montacanasta” se agigantó y evitó la caída de su valla.

En el complemento llegó el golpe. Apenas reanudado el encuentro, una pelotera dentro del área de Concepción terminó en los pies de Chávez, quien sacó un potente remate y mandó la redonda al fondo de las redes. Sin embargo, minutos después, Jhosmar Chanco dejó a “Playita” con diez por inconducta y falta de respeto al árbitro Gustavo Huamán.

En el estelar, CESA también hizo la tarea y derrotó 2-1 a Sumar Motors. El “Submarino Amarillo” pegó primero con un golazo de Kevin Sullcaray, quien clavó un zurdazo de larga distancia en el ángulo, imposible para Ericson Yupanqui.

Pero el “Dios Wanka” reaccionó. A los 45 minutos, Jordan Osores aprovechó un error del arquero y puso el 1-1. En el complemento, el partido se volvió de ida y vuelta. El ingreso de José Gutarra le dio mayor dinámica a Sumar Motors, pero CESA encontró el golpe definitivo: Kevin García apareció para poner el 2-1 y sentenciar la clasificación.

El domingo 30 de setiembre, definen el título en Concepción. “Playita“ y “Dios Wanka cada uno tiene 6 puntos.