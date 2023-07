Por seguridad debido a las movilizaciones, la Liga Departamental de Fútbol de Junín reprogramó para el domingo 23 de julio la segunda fecha de la Etapa Departamental de la Copa Perú. Esta es importante, ya que si los equipos con 3 puntos vuelven a ganar, estarían sellando su clasificación a la siguiente fase.

Al inicio estaba programada la segunda fecha para mañana miércoles 19, sin embargo, por prevención, ante posibles contingencias que sucedan durante las movilizaciones anunciadas, fue reprogramado para el domingo 23 de julio.

Partidos.

Por el grupo A: Municipal de Ahuaycha (Tayacaja) vs Sport Cóndor (Jauja); Sport Gavilán (Satipo) vs Sport Bolognesi (Chupaca); en el grupo B: Echa Lolo (Chupaca) vs San Cristóbal (Yauli); Juventud Apatina (Jauja) vs Unión Shangani (Satipo).

En el grupo C: Atlético Chanchamayo (Chanchamayo) vs Sport Dos de Mayo (Tarma); Deportivo Los Milagros (Junín) vs Defensor Concepción (Concepción).

En en Grupo D: Asoc. Santo Domingo (Concepción) vs Estrella Central (Huancayo); Deportivo Pucará (Yauli) vs Centro Estudiantil San Agustín (CESA) (Huancayo); descansa en esta llave Bayer Llanco (Tarma).

Finaliza los duelos en el grupo E: Municipal de La Oroya (Yauli) vs Academia Municipal Mazamari (Satipo); Unión Pilcomayo (Huancayo) vs Deportivo Santa María (Tayacaja).