Juventud Bellavista FBC buscará este sábado 8 de marzo sumar su segundo triunfo en la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de La Esperanza cuando se mida a Deportivo Diamante. El cotejo irá desde las 4 de la tarde, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de la Esperanza.

La escuadra de JB, que tiene como entrenador a Leo Morales, viene de ganar en el debut por 3-1 a Miguel Grau.

El cuadro rojo y crema tiene dentro de su plantel a futbolistas de experiencia como el “Piojo” Andrés López, Kevin Anderson, Alexander “Pulga” Rodríguez, Niger Vega y Kevin “Bala” Cuba.

La jornada

La segunda fecha del Grupo B se inicia el sábado, desde las 12 del mediodía, entre Deportivo Indoamérica FC vs. 200 Millas y 2 de la tarde, Sport Chibolos vs. Academia Flamengo. Además, se complementa el domingo, 8 de la mañana, Miguel Grau vs. San Martín.

El domingo 9 de marzo, es el turno para la serie A. Para las 10 a.m. Defensor Jerusalén vs. JUBE, 12 del mediodía Sanqui FBC vs. Atlétic FBC, 2 p.m. Botafogo vs. Arco Iris y 4 p.m. José Olaya vs. La Villa Junior.

