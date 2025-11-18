Las escuadras de CDA Miguel Grau y Juventud El Cruce iniciaron con el pie derecho el hexagonal final del torneo de Segunda División del fútbol huanchaquero, denominado “Copa Ravni”.

Ambos clubes son los favoritos para pelear por el título y llegar a la Primera División del próximo año.

DEMOLEDOR

Juventud El Cruce no tuvo problemas y goleó 4-0 a Madrid Trujillo-Huanchaco, en el estadio Municipal huanchaquero.

El delantero Josué Rojas abrió la cuenta sobre los 10 minutos de juego. Luego, el experimentado Stalind Pompa aumentó la cuenta.

En la segunda mitad, apareció Jesús Mendoza para inflar las redes a los 50′ y marcar el tercer tanto de la tarde. Y sobre el final del cotejo, el volante Luis Castillo selló la victoria con un golazo desde fuera del área.

Mientras tanto, CDA Miguel Grau se impuso 4-0 ante Juventud Huanchaquito para dejar en claro que pelearán por quedarse con uno de los dos cupos a la máxima división huanchaquera.

La sorpresa de la jornada lo dio el representativo de Manolo Salinas, que igualó 2-2 con FC Las Lomas.