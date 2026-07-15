Kylian Mbappé lamentó el fin del sueño mundialista de Francia tras la derrota por 2-0 ante España en semifinales y atribuyó la derrota a errores tácticos y técnicos. El resultado permitió que España clasificara a la final, la cual se jugará este miércoles 15 de julio, en Atlanta.

Los sueños del capitán francés de 27 años de disputar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo terminaron abruptamente cuando la selección de España superó a Les Bleus en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

El delantero habló con la emisora francesa M6 y no ocultó la frustración. “No creo que hayamos jugado el partido que queríamos jugar, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto a nuestro nivel de rendimiento general”, dijo Mbappé, explicando que cuando no se cumplen estos puntos, no se gana.

El capitán francés sostuvo que el plan pasaba por presionar arriba para no dejar acomodarse a España en su juego de control y posesión, algo que finalmente no lograron. Según remarcó, el problema central estuvo en el mediocampo, donde la dupla formada por Adrien Rabiot y Aurelien Tchouameni quedó rápidamente superada ante el triunvirato español compuesto por Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz.

“Nos vimos constantemente superados en número por tres jugadores en el centro del campo”, indicó Mbappé. “Y contra España, eso es un verdadero problema... Cuando se tiene todo en cuenta, el resultado es una derrota. Es una gran decepción”.

Pese al golpe anímico, Mbappé aseguró que el plantel ya piensa en levantarse tras asimilar las lecciones del partido. “Para nosotros era un sueño llegar a la final, darle a nuestro país la oportunidad de seguir soñando y de hacer historia”, señaló.

Agregó que ahora mismo, la decepción es inmensa. “Pero ahora mismo, la decepción es inmensa. Me resulta difícil expresar con palabras la decepción que sentimos el equipo y yo (...) Aunque a veces parezca algo robótico, tenemos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y pasar al siguiente capítulo. Porque el fútbol no espera a nadie. Tenemos que empezar de nuevo, dejar atrás este fracaso y aprender de él”, apuntó.