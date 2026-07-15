Hay un solo nombre en boca de todos en este pequeño pueblo del centro de Inglaterra, ubicado al oeste de Birmingham: Jude Bellingham, una de las estrellas de la selección inglesa que se enfrenta este miércoles a Argentina en semifinales del Mundial 2026.

En el Estadio Atlanta, en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, en Estados Unidos, y demás pubs británicos, los hinchas cantan el “Hey Jude” de los Beatles y ya visten camisetas con lemas alusivos al volante del Real Madrid.

Pero en ningún lugar se vive el Mundial del centrocampista de 23 años como en su propio pueblo, Stourbridge .

El jubilado Keith Hall resaltó que Bellingham es un chico de la localidad y, pese a vivir en Francia, mantiene el vínculo con sus raíces.

“No me sorprende que se haya convertido en una sensación internacional porque es el hombre más cool que existe actualmente”, exclamó entusiasmado Sam Holden, empleado de supermercado de 21 años a AFP.

La fiebre Bellingham ha sobrepasado límites porque en la zona conocida como Black Country, una estación de tren en el suroeste de Londres fue brevemente rebautizada como estación “Jude Bellingham”.

Vienna Lets contó a AFP que el pueblo de Hagley, cerca de Stourbridge, normalmente tranquilo y pequeño, parece reunirse entero solo para alentar a Bellingham. Según relató, nadie imaginaba que un chico de Stourbridge terminaría siendo goleador destacado con Inglaterra en semifinales.

ÍDOLO LOCAL

El fervor no se limita a los bares. Una tienda local exhibe un retrato del jugador en su vidriera, mientras que en Birmingham apareció un mural que lo muestra junto a su compañero Morgan Reyes, comiendo patatas rebozadas, una especialidad de la zona. Una docente que visitó el mural lo describió como un héroe para los chicos de la zona, alguien que demuestra que trabajando duro se pueden cumplir los sueños.

El cariño del público se intensificó tras los dos goles que Bellingham marcó ante Noruega en los cuartos de final, resultado que metió a Inglaterra en semifinales. Con esas conquistas, el volante quedó igualado en la cima de la tabla de goleadores del equipo con el capitán Harry Kane, ambos con seis tantos en el torneo.