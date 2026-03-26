Se acabó el partido para Roberto Mosquera en el Sport Huancayo. El técnico decidió colgar el buzo y dar un paso al costado tras la dura goleada sufrida ante Sport Boys, en un encuentro que dejó más de una jugada polémica fuera del libreto.

“He decidido dar un paso al costado”, soltó Mosquera apenas terminó el encuentro, como quien reconoce que el equipo ya no respondía en la cancha. Y es que el Rojo Matador venía jugando en terreno complicado: resultados en contra, un autogol que encendió las alarmas y rumores extradeportivos que terminaron por desordenar el vestuario.

El club no tardó en oficializar la salida y, en un comunicado, agradeció al estratega por su paso por el equipo. Mosquera, por su parte, se fue con elegancia: destacó el respaldo de la dirigencia, saludó a los hinchas y dejó la puerta abierta para que “nuevos aires” intenten cambiar el marcador.

En la tabla del Liga1 Te Apuesto, el equipo huancaíno marcha en zona incómoda: puesto 15 con apenas 7 puntos, producto de 2 triunfos, 1 empate y 5 derrotas. Números que, en lenguaje futbolero, son tarjeta roja directa.

Ahora, el Rojo Matador tendrá que hacer cambios urgentes si no quiere seguir perdiendo el partido antes del pitazo final.