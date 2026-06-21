Lamine Yamal será titular con la selección de España en el partido ante Arabia Saudita, correspondiente a la segunda jornada del Mundial. El encuentro se disputará este domingo a las 16:00 GMT en el Estadio Atlanta.

El extremo de 18 años vuelve al once inicial tras haber reaparecido en los últimos 25 minutos del empate sin goles frente a Cabo Verde. El jugador permaneció 55 días fuera de las canchas debido a una lesión muscular.

Luis de la Fuente introduce cuatro cambios

El seleccionador Luis de la Fuente modificó cuatro posiciones respecto al equipo que debutó en el torneo.

Pedro Porro ingresará por Marcos Llorente en el lateral derecho. En ataque, Dani Olmo y Álex Baena reemplazarán a Gavi y Ferran Torres, mientras que Lamine Yamal ocupará uno de los extremos. Mikel Oyarzabal se mantendrá como delantero centro.

Rodri continuará como capitán y compartirá el mediocampo con Pedri.

La alineación de España ante Arabia Saudita

España formará con:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzabal.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente buscará sumar su primer triunfo en la competición después del empate en la jornada inaugural.

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